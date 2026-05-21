Barış görüşmelerinde duraklama süreci sona mı eriyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin kapsamlı yol haritasını kamuoyuna açıklamasının ardından, gözlerin çevrildiği iktidar cephesinden de süreci hızlandırmaya dönük dikkat çekici açıklamalar geldi.

Önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "yol haritamızı güncelleyeceğiz" açıklaması yaptı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günkü grup toplantısında devletin ilgili kurumlarının "örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun şekilde çalıştığını" söyledi.

Erdoğan'ın, Bahçeli'yi kastederek, "İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz" sözleri ise sürecin yeniden ivme kazanabileceği yorumlarına neden oldu.

AK Parti kulislerinde, örgütün silah bırakması konusunda "tatmin edici ve kalıcı bir ilerleme" sağlanması halinde siyasi ve hukuki bazı adımların devreye alınabileceği konuşuluyor.

İlk adımlardan birinin, İmralı'ya yönelik ziyaretlerin kapsamının genişletilmesi olabileceği belirtiliyor. Süreçle ilgili yasal düzenleme için farklı takvimler konuşulsa da, Meclis'in yeni yasama yılına kalma olasılığı yüksek görülüyor.

Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' vurgusu

Erdoğan, salı günkü basına kapalı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın özellikle "Cumhur İttifakı"nın devamlılığı için süreçle ilgili hassas olunması mesajı verdiği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, "Son düzlükteyiz. Cumhur İttifakı'na da zarar vermeden bu süreci atlatıp nihayete erdireceğiz" mesajı verdi.

Erdoğan kurmaylarından, hem sürece, hem de ittifaka zarar verecek açıklamalardan kaçınılmasını, "ittifaka nifak sokulmasına izin verilmemesini" istedi.

AK Parti içinde 'itiraz yok ama temkin var'

AK Parti kulislerinde, Erdoğan'ın gerek MKYK'daki değerlendirmeleri, gerekse grup konuşmasındaki mesajları yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen temaslarda belirli bir olgunluk aşamasına gelindiği şeklinde yorumlanıyor.

Süreci yakından takip eden bir kaynak, "Birçok başlık konuşuldu, ölçüldü, biçildi, tartıldı. Cumhurbaşkanının bugün kullandığı dil, artık sürecin finalize edilmesine dönük bir irade taşıdığını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan AK Parti kaynaklarına göre süreçte temel eşik, örgütün silah bırakma konusunda somut ve geri dönülmez adımlar atması.

Parti kurmayları, "Örgüt beklenen adımları daha önce atsaydı bazı düzenlemeler yapılabilirdi. Bundan sonra da ancak tatmin edici ve kalıcı ilerleme olursa süreç hızlanır" görüşünü dile getiriyor.

AK Parti kaynakları, parti içinde sürece karşı bir duruş veya itiraz olmadığı, ancak "toplumsal hassasiyetler nedeniyle dikkatli ve temkinli" olduklarını ifade ediyorlar.

MHP liderinin süreçle ilgili ortaya koyduğu yol haritası konusunda ise bir parti kurmayı, "Bunun kamuoyunda tartışılması ne kadar doğru bilemiyorum. Ama bu aşamadan sonra yeni bir adım atılmaması ittifakta sıkıntı yaratır. Belki yasal düzenleme temmuza yetişmez ama bazı çalışmalar başlar" görüşünü dile getirdi.

Bir AK Parti milletvekili ise hem Erdoğan hem de Bahçeli'nin çözüm konusunda samimi ve görüş birliği içinde olduğuna dikkat çekti.

Partisinin konumunu "Siyaset kurumu toplumsal uzlaşıyı arzu eder. Ama sahadaki kodları da dikkate alarak yoğurdu üfleyerek yemek zorundasınız" sözleriyle açıkladı.

'İmralı'ya ziyaret trafiği artabilir'

AK Parti içinde, Bahçeli'nin dile getirdiği Öcalan'a "Barış ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" statüsü verilmesine sıcak bakmıyor ve hala "hükümlü" konumunda olduğu anımsatılıyor.

Bu çerçeve korunmak koşuluyla, atılacak ilk adımlardan birinin, İmralı'ya yönelik ziyaretlerin kapsamının genişletilmesi olabileceği belirtiliyor.

AK Parti çevrelerinde, yalnızca DEM Parti İmralı heyetinin değil; akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, gazeteciler ve farklı toplumsal kesimlerden isimlerin de süreç içinde görüşmelere katkı sunabileceği ifade ediliyor.

Parti yöneticileri, "Toplumsal meşruiyet önemli. Kamu vicdanını karşılayacak, kalıcılığı sağlayacak adımlar atılırsa toplumdan destek gelir" yorumunu yapıyorlar.

MHP lideri, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada, sürecin takibine ilişkin yasama ve yürütme organı içinde iki ayrı komisyon kurulmasını önermişti.

İktidar partisinde, Meclis'te bir komisyon kurulmasına sıcak bakılmazken süreçle ilgili bakanlık ve devlet kurumlarının temsilcilerinin içinde yer alabileceği bir kurul oluşturulabileceği ifade ediliyor.

MHP: 'Bana ne getirir diye bakılmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları MHP'de memnuniyet yarattı ve Bahçeli'nin mesajlarının alındığı şeklinde yorumlandı.

MHP kulislerinde Bahçeli'nin uzun süredir kapsamlı yol haritası üzerinde çalıştığı ve her detayı düşünerek son açıklamaları yaptığına işaret ediliyor.

İki liderin istişare içinde hareket ettiğini ancak iki ayrı parti olarak aralarında nüans farkları olabileceğini belirten MHP kaynakları, Bahçeli'nin süreçle ilgili "yol açıcı" rolüne dikkat çekiyorlar.

AK Parti'nin iktidar sorumluluğuyla temkinli hareket edebileceğinin anlaşılır olduğunu belirten aynı kaynaklar "Böyle süreçlerde, 'bana getirisi ne olur, götürüsü ne olur' hesabı ile hareket edilirse sonuç alınmaz. Kararlılıkla olumlu sonuçlandırılırsa Erdoğan terörü bitiren lider olarak [tarihe] geçer" değerlendirmesini yapıyorlar.