Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde müzik camiasını derinden üzen bir olay yaşandı. Bir dönem Kurtalan Ekspres’te sahne alan ve Barış Manço ile birlikte çalışan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci, yaşadığı evde ölü bulundu.

Av tüfeğiyle vurulmuş

Olay, Bodrum’un Müsgebi Mahallesi Müsgebi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cebeci’den uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti.

Eve giren yakınları, ünlü müzisyeni av tüfeğiyle vurulmuş halde yerde hareketsiz halde buldu.

Polis inceleme başlattı

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Hüseyin Cebeci’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Muğla Gazetesi'nden Kenan Gürbüz'ün haberine göre; polis ekipleri ev ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde detaylı inceleme başlatıldı. Cebeci’nin ölümünün intihar mı yoksa farklı bir nedenle mi gerçekleştiğinin yapılacak kriminal incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi. Ünlü müzisyenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İBB Kültür, taziye mesajı yayımladı

Acı haberin ardından İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı hesabından da taziye mesajı paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Efsane grup Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.