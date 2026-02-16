  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Takip Et

Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda ifadesi alınan Barış Murat Yağcı’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Takip Et

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda ifadesi alınan Barış Murat Yağcı’nın uyuşturucu testi sonucu negatif çıktı.

Ne olmuştu?

Barış Murat Yağcı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Yağcı hakkında yurtdışında bulunduğu için yakalama kararı çıkarılmıştı. Yağcı, Survivor’dan diskalifiye edildikten sonra ülkeye döndü ve öğle saatlerinde havalimanında gözaltına alınmıştı.

TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihini duyurduTFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihini duyurduSpor

 

Kullanıcılar X'e erişim sorunu yaşıyor: X çöktü mü?Kullanıcılar X'e erişim sorunu yaşıyor: X çöktü mü?Teknoloji

 

MHP'den gelen 'baş şüpheli' çıkışı sonrası Yavaş'tan açıklama: Kimse bizi figüran yapamazMHP'den gelen 'baş şüpheli' çıkışı sonrası Yavaş'tan açıklama: Kimse bizi figüran yapamazGündem

 