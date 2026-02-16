Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda ifadesi alınan Barış Murat Yağcı’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda ifadesi alınan Barış Murat Yağcı’nın uyuşturucu testi sonucu negatif çıktı.
Ne olmuştu?
Barış Murat Yağcı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Yağcı hakkında yurtdışında bulunduğu için yakalama kararı çıkarılmıştı. Yağcı, Survivor’dan diskalifiye edildikten sonra ülkeye döndü ve öğle saatlerinde havalimanında gözaltına alınmıştı.