Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı: Siyasilerden tepkiler peş peşe geldi!

İstanbul Başsavcılığı, Halk TV’de bir telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilip ifşa edilmesi ve bilirkişinin isminin hedef gösterilerek yargı sürecini etkilemeye yönelik ifadeler kullanılması nedeniyle Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alındıklarını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından siyasilerden gelen tepkiler şu şekilde oldu:

- Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin olarak "Türkiye yeni bir “Dokunan Yanar” dönemine girmiştir. Hukuktan gelen gücün çok aleni istismar edildiğini ve toplumun her kesimine korku salınmaya çalışıldığını görüyoruz. Korkmayacağız ve susmayacağız. Korkmayın ve Susmayın! Gazeteci Barış Pehlivan’ın ve Serhan Asker’in gözaltına alınması utanç verici bir uygulamadır. Adaletsizliğin sıradan bir iktidar pratiği haline geldiği, aparat bilirkişinin inceleme konusu bile olmadığı buna karşın haksızlığı, hukuksuzluğu haber yapmanın suça dönüştüğü bir garabetin içindeyiz. Sandık gelecek, hepsi bitecek" dedi.

- Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Hukuk devletinin temel taşlarından biri fikir ve basın özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak demokrasinin güçlenmesine hizmet eder. Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınması, yalnızca onların özgürlüğüne değil, halkın haber alma hakkına da müdahale anlamı taşır. Bu tür adımlar, sadece basını değil, hukukun tarafsızlığını ve güvenilirliğini de zedeler. Özgür bir basın, güçlü bir demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hukukun üstünlüğünü ve adaletin temel ilkelerini koruyarak, fikir özgürlüğünü savunmak hepimizin sorumluluğudur."

- Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, "Durmak yok, yola devam' dediniz ya , sakın ama sakın durmayın. Siyasetçileri tehdit edip, güç yetirebildiklerinizi hapse tıkın. Sanatçı ve aydınları baskılayıp, ses çıkaramaz hale getirin. Gazetecileri gözaltına alarak susturup, görevlerini yapmalarını engelleyin. Siyasi rakiplerinize soruşturma açtırıp, yargıyı da kullanarak siyasetten yasaklayın. Bu fakir milleti aç bırakıp, kaybettikleri özgürlüklerin farkına varmalarını engelleyin. Durmayın ve devam edin. Dünya döndüğü müddetçe zaman değişecek, devran da dönecektir. Ve asla unutmayın ki; Gün gelecek, hesap vereceksiniz" ifadelerine yer verildi.

- Gül Çiftçi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınması iktidarın içine düştüğü acizliğin göstergesidir. Seçilmiş belediye başkanlarını hukuksuzca tutuklayan, haklarında jet hızıyla soruşturma açanlar şimdi de mesleğinin sorumluluğunu yerine getiren gazetecileri hedef alıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar vazgeçmeyeceğiz, susmayacağız. Kurdukları bu karanlık düzeni hep birlikte yıkacağız."

- Gökan Zeybek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Halk TV programcısı ve Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Barış Pehlivan’ın gözaltına alınması; şahit olduğumuz bu büyük hukuksuzluk sarmalının son skandallarıdır. Basını, ifade özgürlüğünü ve demokrasimizi tehdit eden bu hukuksuz gözaltı kararlarını şiddetle kınıyorum. Muhalif sesleri susturamayacaksınız" dedi.

- Özgür Karabat

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saray rejimi 'yargı' sopasıyla toplumu zapturapt altına alma operasyonlarına devam ediyor! Son olarak gazeteci Barış Pehlivan ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker de gözaltına alınmıştır. Bu gözaltı işleminin, tüm topluma yönelik bir gözdağı olduğunu biliyoruz. Bağımsız gazetecilerin, haksız hukuksuz uygulamaları eleştiren herkesin korkutulmaya çalışılması, her şeyden önce demokrasinin temel değerlerine saldırıdır. Ülkeyi hapishaneye çevirmeye çalışanlar bilsin ki korkmayacağız, susmayacağız Barış Pehlivan ve Serhan Asker yalnız değildir" dedi.

- Okan Konuralp

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pehlivan, FETÖ terör örgütüne boyun eğmedi, AKP iktidarının baskıları, zulmü karşısında geri adım atmadı. Meslek hayatı boyunca hakikatın peşinde olan Barış Pehlivan’ın yanındayız. Hakikattan ve hakikatın ortaya çıkmasından korkanların karşısındayız." ifadelerine yer verdi.