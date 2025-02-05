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Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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