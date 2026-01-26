Barış Turgut suç örgütü'ne operasyon! Elebaşı dahil 38 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mersin'de Barış Turgut suç örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere düzenlediğimiz operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mersin'de Barış Turgut organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini ve düzenlenen operasyon sonucunda örgüt elebaşıyla birlikte 38 şüphelinin yakalandığını, örgüt elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesinin tutuklandığını duyurdu. Ayrıca suçtan elde edilen 23 araca ve 10 milyar 761 milyon lira hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına da el konulduğunu belirten Yerlikaya, organize suç yapılanmalarıyla mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere düzenlediğimiz operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden; elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesi tutuklandı. 19'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon liralık hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda, organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, iş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok. Huzuru tesis etmek için de yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."