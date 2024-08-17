  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Barolar Birliği'nden Can Atalay açıklaması
Takip Et

Barolar Birliği'nden Can Atalay açıklaması

TBB, TBMM olağanüstü Genel Kurulu'nda Can Atalay'a ilişkin alınan karara tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Barolar Birliği'nden Can Atalay açıklaması
Takip Et

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tutuklu bulunan Can Atalay için yapılan TBMM olağanüstü Genel Kurulu'nda çıkan karara tepki gösterdi.

Meclis çoğunluğunun genel görüşme açılmasını engellediği hatırlatılırken "Karşı karşıya olduğumuz durum, Ş. Can Atalay’ın milletvekilliğinin ötesinde, anayasal düzenimiz bakımından bir varlık yokluk meselesi hâline gelmiştir" denildi.

TBB, AYM'nin Can Atalay hakkındaki kararına göre TBMM’nin veya herhangi başka bir organın bu kararın doğruluğu veya yanlışlığı üzerine bir oylama yapma yetkisi bulunmadığını belirtti.

Can Atalay'ın serbest bırakılması çağrısı yapan TBB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Hiç var olmadığı tespit edilen bir işleme dayanılarak, bir milletvekilinin cezaevinde tutulması, Meclis çalışmalarına katılmasının engellenmesi, kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkı ihlalinin yanında yasama organına yönelik ağır bir saldırıdır. Karşı karşıya olduğumuz durum, Ş. Can Atalay’ın milletvekilliğinin ötesinde, anayasal düzenimiz bakımından bir varlık yokluk meselesi hâline gelmiştir. Herkesi bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, Hatay Milletvekili Ş. Can Atalay’ın derhal serbest bırakılarak,Meclis çalışmalarına katılmasını sağlamaya davet ediyoruz."

Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği rehberi yayınladı: M çiçeği (mpox) hakkında her şey rehberdeSağlık Bakanlığı maymun çiçeği rehberi yayınladı: M çiçeği (mpox) hakkında her şey rehberdeGündem
Bloomberg Economics: Türkiye önümüzdeki 1 yılda siyasi kargaşa yaşanması en muhtemel ülke!Bloomberg Economics: Türkiye önümüzdeki 1 yılda siyasi kargaşa yaşanması en muhtemel ülke!Dünya
Gündem
SON DAKİKA! Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı
SON DAKİKA! Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı
İzmir Menderes'te orman yangını çıktı
İzmir Menderes'te orman yangını çıktı
Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi yangın nedeniyle tahliye ediliyor
Muğla bir mahalle yangın nedeniyle tahliye ediliyor
Bloomberg Economics: Türkiye önümüzdeki 1 yılda siyasi kargaşa yaşanması en muhtemel ülke!
Türkiye önümüzdeki 1 yılda siyasi kargaşa yaşanması en muhtemel ülke!
Erdoğan’dan 17 Ağustos depremi paylaşımı: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz
'Yıl sonuna kadar 200 bin konutu daha teslim etmeyi planlıyoruz'
Karabük'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor: TOMA'lar da devrede
Karabük'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor: TOMA'lar da devrede