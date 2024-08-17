Barolar Birliği'nden Can Atalay açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tutuklu bulunan Can Atalay için yapılan TBMM olağanüstü Genel Kurulu'nda çıkan karara tepki gösterdi.

Meclis çoğunluğunun genel görüşme açılmasını engellediği hatırlatılırken "Karşı karşıya olduğumuz durum, Ş. Can Atalay’ın milletvekilliğinin ötesinde, anayasal düzenimiz bakımından bir varlık yokluk meselesi hâline gelmiştir" denildi.

TBB, AYM'nin Can Atalay hakkındaki kararına göre TBMM’nin veya herhangi başka bir organın bu kararın doğruluğu veya yanlışlığı üzerine bir oylama yapma yetkisi bulunmadığını belirtti.

Can Atalay'ın serbest bırakılması çağrısı yapan TBB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Hiç var olmadığı tespit edilen bir işleme dayanılarak, bir milletvekilinin cezaevinde tutulması, Meclis çalışmalarına katılmasının engellenmesi, kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkı ihlalinin yanında yasama organına yönelik ağır bir saldırıdır. Karşı karşıya olduğumuz durum, Ş. Can Atalay’ın milletvekilliğinin ötesinde, anayasal düzenimiz bakımından bir varlık yokluk meselesi hâline gelmiştir. Herkesi bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, Hatay Milletvekili Ş. Can Atalay’ın derhal serbest bırakılarak,Meclis çalışmalarına katılmasını sağlamaya davet ediyoruz."