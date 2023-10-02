Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, şehirde bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi alındı.

Fırıncıoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı anlarda, kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı yönünde haberler üzerine bazı protokol ve siyasetçiler, büyük şok yaşadı. Bartın Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile gerçek ortaya çıktı.

Yapılan açıklamada Başkan Fırıncıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, "Kamuoyunda ve bazı basın kuruluşlarında dolaşan Bartın Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu’nun kalp krizi geçirdiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Fırıncıoğlu gribal enfeksiyon ve sıvı kaybı nedeniyle tedavi altına alınmıştır. Sayın Fırıncıoğlu’nun genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.