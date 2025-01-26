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Bartın Eskihamidiye 3. kez referanduma gitti: Sandıktan bu kez 'evet' çıktı

Bartın'ın Eskihamidiye köyünde, köy statüsünden çıkıp Kozcağız beldesine bağlı mahalle olmak için yapılan 3. referandumda 466 kişinin oy kullandığı oylamada, 276 kişi evet, 190 kişi hayır oyu vererek, köyün mahalleye dönüşmesi için ilk kez evet oyu fazla çıktı.

Haber Merkezi
İHA
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Bartın Eskihamidiye 3. kez referanduma gitti: Sandıktan bu kez 'evet' çıktı
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Bartın'da mücavir alan sınırları içerisinde yer alan ve kayıtlı 661 seçmeni bulunan Eskihamidiye köyünde 3. kez referandum yapıldı. Bartın'a bağlı köy statüsünden çıkarak, Kozcağız beldesine bağlı mahalle olabilmek amacıyla yapılan referandumda oy kullanan 466 kişiden 276'sı evet oyu verirken, 190 kişi de hayır oyu kullandı. Önceki yıllarda gerçekleşen iki referandumda hayır çıkan köydeki son referandum öncesinde imza kampanyası düzenlendi. 400 imza toplanarak gerçekleştirilen referandumda ilk kez evet oyu fazla çıktı.

Süreç nasıl işleyecek

Doğalgaz, imar planları, altyapı gibi hizmetlere kavuşmak amacıyla Kozcağız Belediyesine bağlanmak isteyen köy için bundan sonraki süreçte önce belediye meclis kararı alınacak. Ardından ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olumlu görüşü ve Valilik onayı ile Kozcağız Belediyesi'ne bağlanacak olan Eskihamidiye'nin statüsü de mahalle olarak değişecek.

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