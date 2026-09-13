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Bartın'da düğün dönüşü kaza: 21 kişi yaralandı

Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Bartın'da düğün dönüşü kaza: 21 kişi yaralandı
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Kozcağız beldesinden Bartın'a seyreden N.B. yönetimindeki minibüs ile B.A. idaresindeki hafif ticari araç, Gecen Mahallesi Toptancılar Sitesi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, elektrik direğine çarparak refüje çıktı.

Bartın'da düğün dönüşü kaza: 21 kişi yaralandı - Resim : 1

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince araçlardan çıkarılan 3'ü çocuk 19 yolcu ve sürücüler, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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