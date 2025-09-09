  1. Ekonomim
  Barzani: Öcalan'la cezaevi dışında görüşmek isterim, serbest bırakılması barışın kalıcılığı için önemli bir adım olur
Barzani: Öcalan'la cezaevi dışında görüşmek isterim, serbest bırakılması barışın kalıcılığı için önemli bir adım olur

Mesud Barzani, Fransa merkezli France24 televizyonuna verdiği röportajda teröristbaşı Öcalan'la görüşmeyi umduğunu ancak çözüm sürecinin doğal bir sonucu olarak bunun cezaevi dışında olmasını istediğini söyledi. Barzani, teröristbaşının özgürlüğünün “barış sürecinin bir sonucu olacağına” inandığını söyledi.

Barzani: Öcalan'la cezaevi dışında görüşmek isterim, serbest bırakılması barışın kalıcılığı için önemli bir adım olur
Fransa ziyareti sırasında uluslararası kamuoyuna seslenen Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi’nin lideri Mesud Barzani, Türkiye'deki sürece desteğini yineledi.

Barzani, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek istediğini ancak bu görüşmenin çözüm süreci sonunda parmaklıklar dışında olmasını umduğunu söyledi.

"Öcalan’ın serbest bırakılması barışın kalıcılığı için önemli bir adım olur"

Barzani röportajda Türkiye'deki sürece ilişkin bu kez "farklı ve umut verici" değerlendirmesini yaptı, teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılmasının barışın kalıcı hale gelmesinde önemli bir adım olacağını ifade etti.

Türkiye'deki sürece verilen desteği yineleyen Barzani, mevcut sürecin öncekilerden farklı olduğunu, hükümet, parlamento ve kamuoyunun desteğini aldığını söyledi.

Teröristbaşı Öcalan’la görüşmek istediğini de belirten Barzani, “Elbette Öcalan’la görüşmeyi umuyorum, ancak bu görüşmenin cezaevi dışında gerçekleşmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Barzani, teröristbaşının özgürlüğünün “barış sürecinin bir sonucu olacağına” inandığını söyledi.

