Barzani'den Bahçeli'ye sert yanıt

Bahçeli hakkında sert ifadeler kullanılan açıklam şöyle:

"Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani’nin Cizre ziyareti ve Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur.

Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır.

"Türk yetkililer de askerleriyle geliyor"

Kaldı ki, Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş."

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda, Barzani’nin Şırnak ziyareti ve sempozyuma katılımı hakkında, "Barzani’nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır" demişti.