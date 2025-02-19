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Barzani'den 'İmralı' açıklaması: Dayanışmaya hazırız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, DEM Parti İmralı Heyeti ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bölgede barışın sağlanması için IKBY'nin her türlü iş birliği ve dayanışmaya hazır olduğunu" ifade etti.

Haber Merkezi
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Barzani'den 'İmralı' açıklaması: Dayanışmaya hazırız
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DEM Parti İmralı Heyeti; Mesud Barzani, Neçirvan Barzani ve Bafel Talabani'yle görüştükten sonra, bugün de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yle bir araya geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) görüşmenin ardından yapılan açıklamada, heyetin IKBY'deki ziyaretleri, görüşmeleri ve toplantıları konusunda memnuniyetlerini dile getirerek ziyaretlerinin amacı ve Türkiye'de barış sürecine yönelik çabaları hakkında Başbakan'a kısa bir değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

İmralı Heyeti: Türkiye'de yeni bir süreç başladı

İmralı Heyeti ayrıca, şu anda Türkiye'de yeni bir sürecin başladığını ve Kürt meselesinin barışçıl çözümünün güncel ve önemli bir konu haline geldiğini vurguladı. Heyet, süreçte Başkan Mesud Barzani'nin rolünü, konumunu ve desteğine yüksek bir değer biçtiklerini belirtti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de barış, istikrar ve bölgedeki halklar ile genel olarak dünya halkları arasındaki barışçıl bir arada yaşamayı ve kardeşliği güçlendirmek için her fırsattan yararlanmanın öneminin altını çizdi. Türkiye'de barış sürecini desteklediğini ve savaş ile şiddetin son bulması gerektiğini bir kez daha dile getiren Barzani heyete, IKBY'nin bu konuda her türlü işbirliği ve dayanışmaya hazır olduğunu söyledi.

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