Baş: Hiç içinizden bir kişinin vergisini affetti mi devlet?

Çok sayıda siyasi partinin girişimiyle Sancaktepe’de “Ekmeğimiz İçin Buluşuyoruz” eylemi düzenlendi. Eyleme TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de katıldı.

Erkan Baş, yaptığı konuşmada, “Bütçe demek, paranın nasıl paylaşılacağını konuşmak demek. Ben bütün o bütçe yalanlarının arkasındaki gerçeği burada sizinle paylaşmak istiyorum” diyerek, şunları söyledi:

“Geçen yıl yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Türkiye’de yoksulluk sınırının altında yaşayan insan sayısı 12 milyona çıktı. Yani dünyada en çok yoksul yaşayan ülke Türkiye oldu. Aynı gün başka bir gazete haberi bize diyor ki, ‘Küresel servet raporunda, yani dolar milyonerleri arasında en fazla zenginleşen insanların yaşadığı ülke de Türkiye oldu.’ İşte bizim bunu konuşmamız lazım. Siyasetçiler ağzını açıyor, yoksulluktan bahsediyor; ağzını açıyor, fakirlikten bahsediyor. Ben yoksulluğu, açlığı, sefaleti onu yaşayanlara anlatmayı gereksiz görüyorum ama şunu hep beraber düşünmek zorundayız. Bu memlekette niye hiç çalışmadan zengin olan insanlar var? Bu memlekette niye bizim alın terimizi gasp edenler var; emekçileri sömürüp servetine servet katanlar, yedi sülalesini zengin edecek kadar para kazananlar var ama sokakta aç ve sefil yaşayan bizler varız? Bu ülkede hak etmediği için çok zengin olanlar olduğu için biz yoksuluz. O dolar milyonerleri var ya, hepimizin boğazındaki ekmeği çalarak dolar milyonerleri oluyorlar. O yüzden onların sarayı var; bizim de sokaklarımız, birleşen yumruklarımız, mücadele azmimiz, kararlılığımız, inadımız var.

“Bizim payımıza açlık, sefalet, yoksulluk düşüyor”

Bütçe diyor ki, ‘Zengini daha zengin edeceğim.’ Sarayın halısını değiştirmek, perdesini ütülemek için harcayacakları parayı emekliye verseler hepimiz insan gibi yaşayacağız. Bunların kurduğu sistem budur. Diyorlar ki, ‘İtibardan tasarruf olmaz.’ Ben de buradan sesleniyorum; okulda çocuklarımız açken hangi büyük devletten bahsediyorsun sen? Sen bu ülkede çocukların karnını doyuramayan bir iktidarsın. Halkı açlığa, sefalete mahkûm eden bir iktidarsın. O yüzden senin zaten itibarın yok. Meclis’te oluşan bütçe sizin alın terinizden, sizin emeğinizden, sizin ömrünüzden çaldıklarıyla oluşturdukları o bütçeden yüzde 1,5’ini çocuklarımız için ayırsalar Türkiye’deki bütün çocukların okulda karnı doyacak. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar diyorlar ki, ‘İşçinin çocuğu, emekçinin çocuğu, yoksulun çocuğu o zaten açlığa alışsın. O ömrü boyunca hep aç kalacak zaten, küçükken de aç kalsın. Nasıl olsa onun anası, babası, dedesi açtı. Onun çocukları da aç olacak. Buna alışsın’ diyorlar. Bunun karşılığında zenginlerin, milyarderlerin vergilerini affediyorlar, vergilerine indirim yapıyorlar. Hiç içinizden bir kişinin vergisini affetti mi bu devlet bugüne kadar? O zenginlere her yıl yeni vergi indirimleri, her gün yeni vergi aflarını gerçekleştiriyorlar. Bunun karşılığında bizim payımıza düşen açlık, sefalet, yoksulluk oluyor.”