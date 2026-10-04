Başak Demirtaş: Selahattin de yakın zamanda aramızda olacak

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Diyarbakır 10. Kitap Fuarı’nın son gününde, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’ın imza programı yoğun ilgi gördü.

Sabah saatlerinden itibaren standın önünde sıraya giren kitapseverler, Demirtaş’ı fuar alanına gelişi sırasında alkış ve tezahüratlarla karşıladı. Etkinliğe, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı da katıldı.

"Onsuz geçireceğimiz son imza günü”

Başak Demirtaş, imza etkinliğinde şöyle konuştu:

“İsterdim ki bugün Selahattin de sizlerle, sevenleriyle, okurlarıyla buluşsun. O da bugün burada olsun. Ama umuyorum ki en yakın zamanda o da aramızda olacak. Bu, onsuz geçireceğimiz son imza günü olacak. Selahattin’in sizlere çok selamları vardı, onu iletmiş olayım. Evet, Selahattin bugün burada değil ama kitapları burada, sevenleri burada, özlemi, sesi, düşünceleri burada."

Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde bulunduğu süre boyunca çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başak Demirtaş, şöyle devam etti:

“Selahattin, 10 yıllık haksız tutukluluk süresince hiç boş durmadı. Sürekli çalıştı, üretti, kitaplar yazdı. Düşüncelerini, sesini bize kitaplarla ulaştırdı. Bu hem ona iyi geldi hem bizlere iyi geldi. Selahattin’in en büyük özlemi barıştı. O hem dışarıda hem içeride barış için çok çalıştı. Ve ben umuyorum ki Türkiye halkları onurlu bir barışa, kalıcı bir barışa kavuşacak. Ve o gün geldiğinde Selahattin de aramızda olacak ve kendi kitaplarını kendi elleriyle imzalayacak. Tıpkı bugün olduğu gibi, o gün de onun yanında hep birlikte olacağız.”