Başakşehir'de dere taştı: Yağmur suyu nehir gibi aktı (Video)
İstanbul’da sağanak hayatı felç etti. Yollar göle dönerken Başakşehir’de Atatürk Olimpiyat Stadı yakınındaki dere taştı. Taşkın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü; birçok kişi iş yerlerinde mahsur kaldı.
Sağanaktan etkilenen ilçeler arasında Başakşehir'de vardı. Atatürk Olimpiyat Stadı yakınında bulunan dere taştı.
Nehre dönen deredeki taşkın cep telefonuyla görüntülendi.