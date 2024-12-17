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Başakşehir'de feci kaza! İETT otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Başakşehir'de durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Haber Merkezi
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Başakşehir'de feci kaza! İETT otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İSTOÇ Yolu durağına yanaşan 34 HO 1930 plakalı İETT otobüsü, savrularak yoldan geçen 2 yayaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Savcı çalışma başlattı

Sağlık ekipleri otobüsün çarptığı kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olay yerine gelen savcı da çalışma yaptı.

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