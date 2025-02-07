Başakşehir'de kauçuk imalathanesinde büyük yangın!
İstanbul'da Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi’ndeki bir kauçuk imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Başakşehir'de 2 katlı kauçuk atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çok sayıda ekip sevk edildi
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.