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Başakşehir’de kediyi işkence ederek öldüren Burak Alan tutuklandı

İstanbul-Başakşehir’de bir siteye tadilat için gelen Burak Alan, kucağına aldığı kediyi bina içinde dakikalarca işkence ederek öldürdü. Kediye işkence yaptığı anların güvenlik kamerasına yansımasının ardından gözaltına alınan Alan tutuklandı.

Haber Merkezi
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Başakşehir’de kediyi işkence ederek öldüren Burak Alan tutuklandı
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İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde 1 Ağustos saat 14:30 sıralarında meydana gelen olayda, tadilat için siteye gelen 34 yaşındaki Burak Alan, binanın önünde gördüğü Cezve isimli kediyi sevecekmiş gibi yaparak kucağına aldı.

Bina içine götürdüğü kediyi işkence ederek öldüren Burak Alan tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre Alan, kediyi yere fırlatıp defalarca tekmeledi. Yaşanan vahşet saniye saniye kaydedildi.

“Bir insan bunu yapmamalı”

Kedinin sahibi Serpil Daşçı, olayı güvenlik kamerasından izledikten sonra polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri kısa sürede Alan’ı gözaltına aldı.

Daşçı, 6 yıldır beslediği kedisi Cezve’nin annesinin de bir köpek saldırısında öldüğünü belirterek, “Kızımı kandırıyor, kucağına alıyor, başını okşuyor. Sonra kuyruğundan tutup yere çarpıyor, tekmeliyor. Eros’un başına gelenlerin aynısını yaşadık. Uyuyamıyorum” dedi.

Bakan Tunç: Hayvanlara şiddet cezasız kalmayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Tunç, “Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır” dedi.

Burak Alan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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