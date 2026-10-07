Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı: Saldırgan ile anne ve babası tutuklandı

Olay, dün saat 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.M., evinden aldığı bıçakla ve üzerinde öğrenim gördüğü okulun üniformasıyla okul binasına girdi. Okulda yaşanan arbede sırasında F.M.'nin elindeki bıçakla saldırması sonucu yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı. Yaralanan Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerinin bazılarının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren F.M. ile şüphelinin anne ve babası, polis ekiplerince gözaltına alındı.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.M. (15) ile şüphelinin anne ve babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.