  3. Başakşehir’de ortaokul kantininde yangın paniği: İtfaiye ve veliler harekete geçti
Başakşehir’de ortaokul kantininde yangın paniği: İtfaiye ve veliler harekete geçti

Başakşehir’de bulunan Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu’nun kantinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, haberi alan veliler de okul önüne geldi.

