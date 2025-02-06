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Başakşehir’de tıp merkezinin bulunduğu binaya tanker çarptı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde freni boşalan bir su tankeri içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu binaya çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Haber Merkezi
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Başakşehir’de tıp merkezinin bulunduğu binaya tanker çarptı
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Kaza, saat 11.15 sıralar Başakşehir Eski İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşti. 34 E 6912 plakalı su tankeri iddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olduğu esnada freni patlayarak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tanker cadde üzerinde bulunan bir binadaki boş dükkana çarptı.

Şans eseri yaralanan olmadı

Çarpmanın etkisiyle tankerde ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayda şans eseri hiç kimse yaralanmadı. Henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen tanker sürücüsünün kendi imkanlarıyla tankerden inerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

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