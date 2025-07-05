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Başakşehir'de vinç kontrolden çıktı: 23 araç hasar gördü

İstanbul Başakşehir'de vinç kontrolden çıktı. 23 araçta maddi hasar oluştu.

Haber Merkezi
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Başakşehir'de vinç kontrolden çıktı: 23 araç hasar gördü
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Güvercintepe Seyrek Sokak'ta bulunan inşaatta çalışma yapmak üzere hazırlanan vinç, operatörün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı kaydı.

Park halindeki 23 araca çarptı

Vinç, sokakta park halindeki 23 araca çarptıktan sonra durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda büyük hasar oluştu

Hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede bir süre çalışma yaptı.

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