Başakşehir'de yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Başakşehir’de zincirleme kaza meyna geldi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yolcu minibüsünün de karıştığı kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
İstanbul Başakşehir’de yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralılar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda toplam 3 araç birbirine çarparken, 12 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
