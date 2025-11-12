  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Başakşehir'de yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Takip Et

Başakşehir'de yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Başakşehir’de zincirleme kaza meyna geldi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yolcu minibüsünün de karıştığı kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Başakşehir'de yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Takip Et

İstanbul Başakşehir’de yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralılar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda toplam 3 araç birbirine çarparken, 12 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ayrıntılar Geliyor

Gündem
Kazanın neden gerçekleştiği yanıt bulacak: 20 askerin şehit olduğu kargo uçağının kara kutusuna ulaşıldı
20 askerin şehit olduğu kargo uçağının kara kutusu bulundu
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden bakılır? Şanlıurfa, Ordu, Erzincan, Adana, Kahramanmaraş kura sonuçları
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden bakılır? Şanlıurfa, Ordu, Erzincan, Adana, Kahramanmaraş...
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları (Kasım 2025); Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi, güvenlik alımı
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları (Kasım 2025); Temizlik görevlisi, güvenlik alımı
İscisonuc sağlık gov tr giriş; Sağlık Bakanlığı temizlik işçisi kura sonuçları açıklandı mı?
İscisonuc sağlık gov tr giriş; Sağlık Bakanlığı temizlik işçisi kura sonuçları açıklandı mı?
Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı
Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı
TÜRKPATENT, NOW TV’nin isim ve logo tescilini iptal etti: Kanal kapanabilir
TÜRKPATENT, NOW TV’nin isim ve logo tescilini iptal etti: Kanal kapanabilir