Başakşehir'deki okul saldırısı sonrası veliler endişeli: 'Bu böyle gitmez, bakanlık artık önlem almalı'

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bu sabah 15 yaşındaki bir şüpheli tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralanan sekiz öğrenciden biri hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden öğrencinin 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut olduğu açıklandı.

Okul saldırısında çocuğu yaralanan Z.K. isimli veli, DW Türkçe'den Sinem Nazlı Demir'e yaptığı açıklamada, çocuğunun ameliyatta olduğunu ve durumuyla ilgili henüz bilgi sahibi olamadıklarını söyledi.

Saldırı haberini aldıktan sonra hemen okula gittiğini ve yaralanan çocuğuyla birlikte ambulansa bindiğini belirten veli, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hastaneye beraber geldik. Çocuğum şu an ameliyatta, durumuyla ilgili kesin bir bilgimiz yok. Ben de bilmiyorum çocuğumun sağlığının nasıl bir durumda olduğunu. Bir saat oldu ameliyata gireli. Şu an bekliyoruz sadece. Toparlayacak inşallah çünkü kötüyü düşünmek istemiyorum."

"Çocukların psikolojisi iyi değil"

Aynı okulda öğrenci olan kızının saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirten A.K. isimli veli ise artık çocuğunu başka bir okula göndermek istediğini söyledi.

Saldırının ardından yaşadığı şoku atlatamadığını belirten A.K., "Benim kızım beşinci sınıfa gidiyor o okulda. Elim ayağım tutmuyor, şokun etkisindeyim, hiçbir şey yapamıyorum. Olaydan çok etkilendim ve çocuklarıma yansıtmamaya çalışıyorum. Hiç iyi değiliz şu an, bu durum böyle gitmez" dedi.

Olayın çocuklar üzerindeki etkisine de dikkat çeken A.K., sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukların psikolojisi iyi değil, çok kötü şeyler gördüler. Bir kız çocuğunun annesinin hâli hâlâ gözlerimden gitmiyor. Başka okula kaydını yaptıracağım çocuğumun, o okula gitmesini kesinlikle istemiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım."

A.K., olayın ardından okula gittiğinde gördüklerini ise şöyle anlattı: "Şans eseri Allah yüzümüze güldü ve benim kızıma bir şey olmadı. Her yer çok kalabalıktı, gittiğimde saldırganı güvenlik odasına almışlardı, sonra gelip polis aldı. İçerisi mahşer yeri gibiydi, iki çocuğu kanlar içinde gördüm. Biri şoktaydı, biri beş yerinden bıçaklanmıştı."

"Bakanlık artık önlem almalı"

Okul güvenliğine ilişkin önlem alınmasını isteyen A.K., Milli Eğitim Bakanlığına şu sözlerle seslendi: "Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyla ilgili ne yapacak? O sınıfın tamamen dağıtılması ve başka okullara gönderilmesi gerekiyor. Bakanlık artık önlem almalı, çocuklar giriş kartı sistemiyle okula girmeliler çünkü başka türlü olacak gibi değil. Önceden okul saldırıları Türkiye'de olmuyordu. Milletin bakamadığı çocuklar bizim çocuklarımıza musallat oluyor."

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanacak

Saldırıyla ilgili olarak DW Türkçe'ye konuşan Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve Toplu İş Sözleşmesi Sekreteri Yeliz Toy okullarda yaşanan saldırılar konusunda acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

Toy, "Okulları inanılmaz bir boyuta taşıdı tüm bu yaşananlar. Daha büyük bir eylem planı yapmamız gerekiyor. Sadece velilerle veya sendikaların mücadelesiyle çözülebilecek bir konu değil bu. Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısını gerçekleştirmek üzere üyelerimizle birlikte Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz" dedi.

MEB: Eğitime iki gün ara verildi

Saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulda 6 ve 7 Ekim'de eğitime ara verildiğini duyurdu. Bakanlık, olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

MEB'in açıklamasına göre olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı, iki eğitim müfettişi görevlendirildi. Bir bakan yardımcısının başkanlığındaki heyet de çalışmaları koordine etmek üzere İstanbul'a gitti.

Yaralı öğrencileri ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül ise şüphelinin başka bir okulda eğitim gördüğünü, okul kıyafetiyle binaya girerek çocukları hedef gözetmeden bıçakladığını söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla olaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Duyuruda yasağın, soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı, işitsel ve görsel basın ile internet ve sosyal medyada olayla ilgili haber, röportaj ve eleştiri yayınlarını kapsadığı belirtildi.

Ne oldu?

Bıçaklı saldırı, dün saat 08:40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Başka bir okulda öğrenim gören 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı, yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliği ilk açıklamasında beş öğrencinin yaralandığını bildirmiş, MEB daha sonra yaralı sayısını sekiz olarak açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin günün ilerleyen saatlerinde yaralı öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybeden öğrencinin 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut olduğu açıklandı.