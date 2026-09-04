Başaran Aksu ve Gökay Çakır hakkında tahliye kararı

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Ankara'da tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilen ve 5 gün önce açlık grevine başlayan Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır hakkında tahliye kararı verildi.

Aksu ve Çakır'ın önümüzdeki saatlerde cezaevinden tahliye edilmeleri bekleniyor.

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen ücret ile tazminat hakları için başlattığı eylemler sırasında 6 kez gözaltına alınan ve yedincide tutuklanan Başaran Aksu ve Gökay Çakır, 10 gündür cezaevinde tutuluyorlardı.

Aksu, 5 gün önce açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Ne oldu?

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri, ödenmeyen ücret ve tazminat hakları için Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem başlatmıştı.

Eylemin 16’ncı gününde Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve iki işçi Ankara'da bakanlık önünden gözaltına alınmıştı.

Aksu, sevk edildiği Ankara Adliyesi’nde tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilmişti.

Hemen ardından Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır ise Manisa Soma'daki genel merkezden gözaltına alınarak tutuklanmış ve Akhisar T Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.