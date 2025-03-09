Başarır: Eğer bunlar yapılmasa Lazkiye’ye gideceğiz

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Kent Meydanı'nda partililerle bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki olaylar nedeniyle acılı ve kızgın olduklarını söyledi.

Başarır, tüm partilere, genel başkanlara, Avrupa'ya ve Birleşmiş Milletler'e seslendiğini belirterek, "Bugünden tezi yok Suriye'ye bakın, akan kanı durdurun. Derhal o bölgede insani koridoru açın." diye konuştu.

"Gerekirse Lazkiye'ye gideceğiz"

Ali Mahir Başarır, yarın da Samandağ'da olacaklarını ve tüm uluslararası güçlere, kurum, kuruluşlara sesleneceklerini dile getirerek, "Öncelikle bu katliama 'dur' diyecekler, bu süreçte oraya insani koridor açılacak. Eğer bunlar yapılmazsa milletvekillerimizle birlikte Lazkiye'ye gideceğiz. Ölümse ölüm, her gün ölmektense bir gün ölürüz, hiç sıkıntı yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Genel Başkan Özgür Özel'in öncülüğünde barış için gereken ne varsa yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Bu zalimliğe, bu katliama 'dur' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.