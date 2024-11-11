Başarır'dan açıklama: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ne zaman belli olacak?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan Habertürk yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başarır'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Genel başkanlık tartışmaları son bulmuştur"

81 il başkanımız açık ve net bir şekilde Türkiye'nin durumunu özetleyen, erken seçim ihtiyacını ortaya koyan, genel başkanımızın arkasında olan irade beyanını ortaya koydu. Tartışmalar son bulmuştur. Türkiye'nin adalet, eğitim, dış politikada önemli problemleri var. Bunlarla ilgili sokağa çıkacağız.129 milletvekili 81 ilde eş zamanlı pazar ve esnaf gezilerinde halkı dinleyecekler. Türkiye'de ciddi sorunlar var. Bu tartışmalar son bulmuştur. Hiçbir arkadaşımıza bu tartışmaların içinde olmayı tavsiye etmiyorum. Biz tarihi oy oranını alarak birinci parti olduk. Birkaç arkadaşımız tartışmaya girebilir, bu da il başkanlarımızın irade beyanıyla son bulmuştur.

"Sayın Özgür Özel partinin genel başkanıdır"

Kurultaydan sonra 100 yıl sonra bir ilk yaşadık. Delegenin iradesiyle genel başkan değişti. Bazı arkadaşlarımız bu sonucu kabul etmemiş olabilir. Beklentileri, alışkanlıkları güçlüydü. Sayın Özgür Özel bu partinin genel başkanı. 1977'den bugüne kadar en yüksek oyu aldı. Partiyi birinci yapan kişi tartışılamaz, tartışılmamalı. Açık söyledi 'seçim kaybedersem bırakacağım' dedi. O yüzden hepimiz aklımızı başımıza almalıyız. Parti içi kavgalar değil ülkeyi seçime getirmek ve iyi bir Cumhurbaşkanı adayı ile kazanmak.

"Bir aday çıkacak arkasında durup kazanacağız"

Bunları konuşmak için sandığın gelmesi lazım. Belki klasik bir siyasetçi cevabı ama. Sandık geldikten sonra bizim adayımızı herkes görür. Gösterdiğimiz adayı, aday namzetlerimizin hiçbiri kabul etmemezlik 'ben karşısında adayım' diye bir tavır göstermez. Bir aday çıkacak, arkasında duracağız ve kazanacağız. Bugün Mansur Bey de aynı şeyi söyledi, partinin arkasında ve yanında olduğunu belirtti. Bunları konuşmak için sandığın gelmesi lazım. Şu anda Türkiye'nin gündemi de bu değil.

"Meclis kararı olmadıkça adaylığı sözkonusu değil"

Şu anda CHP Türkiye'de birinci parti. Kazanmaya en yakın parti. O yüzden adayı önemli. Tabii ki bunu tartışacaksınız. Bu konuda elimizden geldiği kadarıyla birlikteliğimizi, beraberliğimizi, seçim takvimi açıklanana kadar gizliliğimizi korumak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi ömrüne anayasa karar verebilir. Meclis kararı almadıkça bir daha aday olması mümkün gözükmüyor. AK Parti'nin adayı kim? En çok konuşmamız gereken şey bu.

"Ak Parti'de kim aday olacak? Bunu tartışmalıyız"

Sayın Cumhurbaşkanının adaylığı anayasal olarak mümkün değil. Erken seçim olursa, bu baharda bir seçim olmalı. Milletvekili töhmet altında kalmaması için Mayıs'tan önce olmalı. 360 aritmetiği Tayyip Bey'i aday yapmak için kullanılmamalı. Tayyip Bey, 'seçim zamanında olacak' dediğine göre, AK Parti'de kim aday olacak, bunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum ataması

Sayın Numan Kurtulmuş'u Esenyurt'ta aradım. 'Sayın başkan milletvekili giremiyor' dedim. Polisle tartışır vaziyette olmak istemiyoruz, yarın İçişleri Bakanı ben olabilirim. O polis benimle çalışacak. Devlette devamlılık esastır. Sonra binaya girdik. Biz kayyumlara karşıyız. Kanun teklifi verdik. Meclis'ten seçilmeli, kayyum atamak durumunda isen kararın istinaf, Yargıtay dahil kesinleşmesi ondan sonra siyasi yasağın uygulanmasını belirttik. Herkes suçluluğu ispatlana kadar masumdur. Daha karar kesinleşmemiş, Yargıtay'a gitmemiş. Bu demokrasimize yakışmıyor. Yarın bir gün iktidar değişir, bu uygulamalarla karşı karşıya kalmalarını istemiyoruz.