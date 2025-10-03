“Basel” adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tahliye edildi

Sosyal medyada "Basel" adıyla tanınan Bekir Aslan hakkında bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla 8 Temmuz’da soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Aslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından 9 Temmuz’da tutuklanmıştı.

Silivri’de yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan ve 1 yıl 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Aslan’ın ilk duruşması, bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Aslan’ın tahliyesine karar veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 9 Ocak’a erteledi.

Tahliye edilip yeniden tutuklanmıştı

Daha önce de İBB'ye yönelik protestolar sırasında gözaltına alınan Bekir Aslan, iki buçuk ay cezaevinde tutulmuştu. Sosyal medyada "Basel" olarak tanınan Bekir Aslan tutukluluğunun ardından tahliye edilmişti.

Sosyal medya hesabındaki duyuruya göre Basel yeniden gözaltına alınmıştı. Bekir Aslan, 9 Temmuz'da yeniden gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.