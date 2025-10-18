Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünde görev değişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararla Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, emekliliği dolayısıyla görevinden ayrılmıştı.

Abdulkadir Çay kimdir?

2000'de Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (bugünkü ismiyle Gebze Teknik Üniversitesi) Sosyal Bilimler İşletme Anabilim Dalı'nda yönetim organizasyon alanında aynı yıl yüksek lisans eğitimine başladı. Yine aynı dönem eş zamanlı olarak özel sektörde dış ticaret alanında uzman olarak görev aldı. On üç yıl süresince yirmi beş ayrı ülkede farklı bölgelerde altmışın üzerinde seyahatte dış ticaret üzerine çalışmalar yaparak ülkemizi temsil etme imkanı buldu. Eş zamanlı olarak şirket bünyesinde yürütülen yeniden yapılanma süreçlerinde ve çeşitli projelerde koordinatörlük görevini yürüttü. Lise yıllarından başlamak üzere uzun yıllar çeşitli Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin içinde bulundu. 2013'te SETA Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür olarak görevlendirildi. Çay, Genel Müdürlük pozisyonunda göreve getirilen ilk isimdir.