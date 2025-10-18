  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünde görev değişimi
Takip Et

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünde görev değişimi

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünde görev değişimi
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararla Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı.

 

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, emekliliği dolayısıyla görevinden ayrılmıştı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünde görev değişimi - Resim : 1

Abdulkadir Çay kimdir?

2000'de Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (bugünkü ismiyle Gebze Teknik Üniversitesi) Sosyal Bilimler İşletme Anabilim Dalı'nda yönetim organizasyon alanında aynı yıl yüksek lisans eğitimine başladı. Yine aynı dönem eş zamanlı olarak özel sektörde dış ticaret alanında uzman olarak görev aldı. On üç yıl süresince yirmi beş ayrı ülkede farklı bölgelerde altmışın üzerinde seyahatte dış ticaret üzerine çalışmalar yaparak ülkemizi temsil etme imkanı buldu. Eş zamanlı olarak şirket bünyesinde yürütülen yeniden yapılanma süreçlerinde ve çeşitli projelerde koordinatörlük görevini yürüttü. Lise yıllarından başlamak üzere uzun yıllar çeşitli Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin içinde bulundu. 2013'te SETA Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür olarak görevlendirildi. Çay, Genel Müdürlük pozisyonunda göreve getirilen ilk isimdir.

Gündem
Tokat'ta hastaneye kaldırılan asker şehit oldu
Tokat'ta hastaneye kaldırılan asker şehit oldu
CHP kongresinde korku dolu anlar: Çağatay Güç bir anda yere yığıldı
CHP kongresinde korku dolu anlar: Çağatay Güç bir anda yere yığıldı
Kan ve saç örnekleri alınmıştı: 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi
Kan ve saç örnekleri alınmıştı: 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi
CHP'den istifa etmişti! Cihan Altunpul nedenini açıkladı
CHP'den istifa etmişti! Cihan Altunpul nedenini açıkladı
Bakan Fidan: Henüz yolun çok başındayız
Bakan Fidan: Henüz yolun çok başındayız
Başkentte bir iş yerinde 1,2 ton bozuk et ele geçirildi
Başkentte bir iş yerinde 1,2 ton bozuk et ele geçirildi