  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Takip Et

Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atama yapıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar atandı.

Söz konusu atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yapıldı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanı ve MGK Genel Sekreteri değiştiAtama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanı ve MGK Genel Sekreteri değiştiGündem
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gittiMerkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gittiEkonomi

 

Gündem
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanı ve MGK Genel Sekreteri değişti
Atama kararları Resmi Gazete'de: AFAD Başkanı ve MGK Genel Sekreteri değişti
AFAD Başkanlığına Ali Hamza Pehlivan atandı! Ali Hamza Pehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli?
AFAD Başkanlığına Ali Hamza Pehlivan atandı! Ali Hamza Pehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Komplo teorisyenlerine dikkat!
Komplo teorisyenlerine dikkat!
Çürüyen toplumlarda yasa sayısı artar
Çürüyen toplumlarda yasa sayısı artar
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Can Atalay'dan teğmenlere destek: Sözde darbecilik imalarıyla hedef alındılar
Can Atalay'dan teğmenlere destek: Sözde darbecilik imalarıyla hedef alındılar