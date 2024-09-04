Başkan Yalım duyurdu: Kentte ücretsiz Wi-Fi hizmeti başladı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu Atapark bölgesinde konuşlandırılan on adet son sistem verici sayesinde bundan böyle ücretsiz olarak Wi-Fi kullanımı sağlayacaklarını duyurdu.

Seçimlerden önce ziyaret ettiği yerlerde özellikle gençlerin taleplerini kırmayan ve onları teknolojiyle buluşturma sözü veren Başkan Yalım, ücretsiz Wİ-Fİ hizmetiyle gençlerin bilgiye daha kısa sürede ulaşmalarını sağlamayı ve öğrencilere ekonomik açıdan destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Sosyal Belediyecilik gereği vatandaşların tüm ihtiyaçlarına kulak verdiklerini anlatan Yalım, “Atapark’ta bulunan alana yerleştirdiğimiz ve 7’den 70’e herkesin ücretsiz olarak yararlanacağı Wi-Fi hizmetimizi başlattık. Bundan böyle Atapark içerisinde 7/24 ücretsiz erişim olacak. Ayrıca Atapark Sosyal Tesislerimizde, kafemizde ve Diorama içerisinde bulunan vatandaşlarımız da bu hizmetten gönül rahatlığıyla yararlanabilecek. Ben şimdiden tüm gençlerimize ve halkımıza bu hizmetimizin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalım Atapark ile başlayan ücretsiz Wi-Fi hizmetinin ilerleyen günlerde kentin insan yoğunluğu fazla olan farklı bölgelerinde de başlatılacağını belirterek; özellikle öğrencilerin ders çalıştıkları ve Çocukkent gibi çocukların yoğun ilgi gösterdiği alanlarda bu hizmeti yaygınlaştıracaklarını vurguladı.