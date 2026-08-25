Başkasının fotoğrafını izinsiz paylaşanlar dikkat: Yargıtay’dan kritik karar

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Bursa’da yaşanan olayda bir kişi, darbedildiği anlara ait görüntüleri kendi sosyal medya hesabında yayınladı. Paylaşımı gören başka bir kişi ise bu görüntüleri alarak kendi hesabından yeniden paylaştı. Görüntülerin izinsiz şekilde tekrar yayımlanması üzerine mağdur kişi şikayetçi oldu. Yapılan başvurunun ardından paylaşımı gerçekleştiren kişi hakkında “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasıyla dava açıldı.

İlk mahkeme beraat verdi, istinaf kararı değiştirdi

Davaya bakan Bursa 9. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, isnat edilen eylemin kanunda suç olarak tanımlanmadığı değerlendirmesinde bulundu. Şikayetçinin karara karşı istinaf yoluna başvurması üzerine dosya Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesince incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını hukuka aykırı bularak sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay’dan emsal karar

Sanık, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını ve eylemi suç işleme kastıyla gerçekleştirmediğini ileri sürerek hakkında verilen mahkumiyet kararını temyiz etti. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu. Yargıtay kararında, kişinin kendisine ait fotoğrafları daha önce sosyal medya hesabından paylaşmış olmasının, söz konusu görüntülerin kişisel veri olma niteliğini ortadan kaldırmayacağı vurgulandı. Kararda, bu durumun üçüncü kişilere görüntüleri kişinin rızası dışında yeniden yayımlama hakkı vermediği belirtildi.

1 yıl 8 ay hapis cezası onandı

Sabah'ta yer alan habere göre; Yargılama sırasında görüntülerin yeniden paylaşıldığı sosyal medya hesabının sanığa ait olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yargılama işlemlerinin usul ve kanuna uygun yürütüldüğünü, mahkemenin vicdani kanaatini dosyadaki belge ve bilgilerle uyumlu kesin verilere dayandırdığını belirtti. Daire, kararda hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vararak sanık hakkında verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.