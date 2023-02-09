Başkente getirilen depremzedeler için "Ankara Sağlık İletişim Merkezi" kuruldu
Deprem bölgelerinden Ankara'ya sevk edilen deprem mağduru vatandaşlar hakkında doğru bilgi akışını sağlamak amacıyla "Ankara Sağlık İletişim Merkezi" kuruldu. Yaralı vatandaşların yakınları, oluşturulan iletişim merkezinden hastane bilgisini öğrenebilecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Deprem bölgelerinden Başkente getirilen afetzedelere ilişkin bilgi almak isteyenler için harekete geçildi.
Bu kapsamda, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, deprem bölgelerinden Ankara'ya sevk edilen deprem mağduru vatandaşlar hakkında doğru bilgi akışını sağlamak için kurulan "Ankara Sağlık İletişim Merkezi" hizmete girdi.
Vatandaşlar, "0312 552 28 80" numaralı telefondan Ankara'da tedavi gören depremzede yakınlarının durumları hakkında 7/24 bilgi alabilecekler.