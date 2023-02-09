  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Başkente getirilen depremzedeler için "Ankara Sağlık İletişim Merkezi" kuruldu
Takip Et

Başkente getirilen depremzedeler için "Ankara Sağlık İletişim Merkezi" kuruldu

Deprem bölgelerinden Ankara'ya sevk edilen deprem mağduru vatandaşlar hakkında doğru bilgi akışını sağlamak amacıyla "Ankara Sağlık İletişim Merkezi" kuruldu. Yaralı vatandaşların yakınları, oluşturulan iletişim merkezinden hastane bilgisini öğrenebilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Deprem bölgelerinden Başkente getirilen afetzedelere ilişkin bilgi almak isteyenler için harekete geçildi.

Bu kapsamda, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, deprem bölgelerinden Ankara'ya sevk edilen deprem mağduru vatandaşlar hakkında doğru bilgi akışını sağlamak için kurulan "Ankara Sağlık İletişim Merkezi" hizmete girdi.

Vatandaşlar, "0312 552 28 80" numaralı telefondan Ankara'da tedavi gören depremzede yakınlarının durumları hakkında 7/24 bilgi alabilecekler.