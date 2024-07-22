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Başkent'te aşırı sıcak nedeniyle Kızılay-Koru Metro hattı durdu

EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay-Koru Metro hattı seferlerinin güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle durdurulduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Başkent'te aşırı sıcak nedeniyle Kızılay-Koru Metro hattı durdu
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EGO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) Metro hattımızın seferleri durdurulmuştur. Söz konusu hatta ek otobüs seferlerimiz ile hizmete devam edilecektir."