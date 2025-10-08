  1. Ekonomim
Ankara’da Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı inşaatı kapsamında bazı ana caddeler araç trafiğine kapatılacak.

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı inşaat çalışmaları nedeniyle şehirde bazı ana yolların kademeli olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Çalışmalar kapsamında Cemal Gürsel, Tıp Fakültesi, Natoyolu ve Sultan Fatih Caddeleri’nin, istasyon alanlarına denk gelen bölümleri araç geçişine kapatılacak.

Dikimevi, Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu istasyonlarının yapılacağı güzergâhlarda yollar aşamalı olarak trafiğe kapatılacak. İlk kapanmanın Natoyolu İstasyonu çevresinde başlayacağı bildirildi.

