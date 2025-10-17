Başkentte bir iş yerinde 1,2 ton bozuk et ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bozuk gıda üretim ve satışı yapan bir iş yeri tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.

El konulan ürünler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.