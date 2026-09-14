Başkentte eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı

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Başkentte 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Yaz tatilinin sona ermesiyle okul servislerinin de trafiğe çıkmasının ardından kent genelinde sabah saatlerinden itibaren araç yoğunluğu arttı.

Anadolu Bulvarı ve Samsun Yolu başta olmak üzere kentin ana arterlerinde yer yer trafik yoğunluğu gözlenirken, sürücüler bazı güzergahlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte zaman zaman meydana gelen trafik kazaları da bazı noktalardaki sıkışıklığın artmasına neden oldu.

Öte yandan, toplu taşıma araçlarıyla işlerine ve okullarına gitmek isteyenler nedeniyle metro istasyonları ve otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.