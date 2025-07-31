Başkent'te kritik zirve: Gabon Cumhurbaşkanı Nguema Ankara'da

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede, Oligui Nguema’nın makam aracını süvariler karşıladı ve protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuğu Oligui Nguema’yı külliyenin ana girişinde karşıladı. Liderler tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra, bando eşliğinde Türkiye ve Gabon’un milli marşları çalındı. Törende, 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler yer aldı, ayrıca 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Oligui Nguema, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nguema, karşılıklı olarak heyetlerini tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Oligui Nguema, merdivenlerde Türkiye ve Gabon bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Oligui Nguema, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Erdoğan, Oligui Nguema onuruna resmi akşam yemeği verecek

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Oligui Nguema, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Oligui Nguema onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.