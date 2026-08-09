Başpehlivan Serhat Elvan: Eski başpehlivan ve yakınları tarafından darp edildim

Elvan ile şüpheliler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşananlar, istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından şikayetçi olan Elvan’ın başvurusu üzerine şüphelilerin emniyette ifadelerinin alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 6’ncı etabı kapsamında düzenlenen 20’nci Samsun Vezirköprü Kunduz Güreşleri’ne katılmak için yola çıkan Serhat Elvan, Vezirköprü’ye gitmeden önce dinlenmek amacıyla bir akaryakıt istasyonunda mola verdi.

Elvan’ın istasyonda tek başına oturduğu sırada, kendisini takip ettiği öne sürülen eski başpehlivan Şaban Y. ile yeğenleri Ö.Y. ve E.Y. de istasyona geldi. Şaban Y. ile Elvan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Şaban Y. ile Ö.Y. ve E.Y.’nin Elvan’a saldırdığı öne sürüldü. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahve molasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü

Yaşadıklarını anlatan başpehlivan Serhat Elvan, cumartesi sabahı Vezirköprü’ye gitmek üzere yola çıktığını belirtti. Güreş alanına kısa bir mesafe kala bir akaryakıt istasyonunda mola verdiğini söyleyen Elvan, burada kahve aldığını ve eşiyle telefonda konuştuğunu aktardı.

Elvan, eski başpehlivan Şaban Y.’nin yanına geldiğini ve kendisinden daha önce yaptığı bir paylaşım nedeniyle özür dilemesini istediğini belirterek yaşananları şöyle anlattı:

“Cumartesi günü sabah yola çıktım. Vezirköprü Er Meydanı’na az kalmıştı. Bir ‘kahve içeyim’ diye petrolde dinlemek istedim. Kahvemi aldım, eşimle telefonda konuşuyordum. O arada eski başpehlivan Şaban Y. geldi yanıma, telefonu kapattım. Eşimle konuşurken bana ‘özür dile’ dedi. ‘Ne için’ dedim. Paylaştığım yazı için olduğunu ve özür dilememi istedi. Ben de ona paylaştığım yazıda bir sıkıntı olmadığını, özür dilenecek bir şeyin de olmadığını söyledim. O sırada 2 kişi daha gelince sandalye sesini duydum. Kafamı çevirdiğim anda Şaban Y. ile yeğenleri bana vurdu. Olay bu şekil başladı.”

Olay sırasında çevrede bulunanların müdahale ederek tarafları ayırdığını belirten Elvan, yaşanan saldırının ardından polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini ifade etti. Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarının da yaşananları kaydettiği belirtildi.

“Vezirköprü’ye birinci olmak için gidiyordum”

Vezirköprü’deki organizasyona Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında mücadele etmek ve birinci olmak amacıyla katılacağını belirten Elvan, saldırının kendisi açısından önemli bir güreş öncesinde yaşandığını söyledi.

Elvan, “Burada lig güreşi yapıyoruz. Benim için gerçekten çok önemli bir güreşti. Puan topluyoruz ve kendimizi iyi hissediyoruz. Sakatlığım vardı, düzelmişti. Vezirköprü’deki güreşlere birinci olmak için gidiyordum. Böyle talihsiz bir olay yaşadım. Beni burada tehdit ettiler. Burada ustalarımız da vardı. Allah razı olsun arkadaşlarımız da yardımcı oldular ve kavgayı ayırdılar. Bana şiddet uyguladılar. Bu gerçekten çok zoruma gitti” dedi.

Yaşananların ardından ilgili bakanlıklardan olayla ilgilenmelerini isteyen Elvan, “İçişleri Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız ve Adalet Bakanımızın bu olayla ilgilenmesini istiyorum. Benim başıma geldi ama başka kimsenin başına gelmesin” ifadelerini kullandı.

Elvan şikayetçi oldu, şüpheliler serbest bırakıldı

Saldırının daha önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle yaşandığını belirten Serhat Elvan, söz konusu paylaşımda ASKİ Spor ile olan ilişkisini sonlandırmak istediğini ifade ettiğini söyledi. Paylaşımında herhangi bir art niyet bulunmadığını belirten Elvan, kulübün kendisine sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür ettiğini aktardı.

Elvan, paylaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bundan 15-20 gün önceydi. Yanlış hatırlamıyorsam ASKİ Spor ile ilişkimi kesmek istedim. Benim paylaşımımda da art niyet yoktu. O kendi üzerine alınmış ama ben orada ASKİ Spor’a, bana bu zamana kadar emek verdi, maaş verdi, bana antrenman verdi, kalmaya yer verdi diye teşekkür ettim. Kulüp başkanımız Abdullah Çakmak’a, ağabeyim Ferit Keskin’e teşekkür ettim. Burada art niyet yok. Onun ismini paylaşmadığım için o paylaşımı bana sordu. Ondan sonra ondan özür dilememi istedi. Öyle bir durum oldu. O paylaşımından dolayı geldi, bana saldırdı.”

Olayın ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne gittiğini belirten Elvan, burada sağlık kontrolünden geçtikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak şikayetçi olduğunu söyledi.

Şikayetin ardından Şaban Y., Ö.Y. ve E.Y.’nin emniyette ifadelerinin alındığı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.