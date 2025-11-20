Başsavcı Akın Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: İlerleyen günlerde yeni bir operasyon yapabiliriz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in basın toplantısında konuştu.

Gürlek, futbolda bahis soruşturmasına ilişkin "Sevk edilen hakemler ya da ceza alan hakemler men edilen futbolcularla ilgili olarak mutlaka adli soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bu adli soruşturmayı gerektirmiyor altını çizmek istiyorum" dedi.

Gürlek, "Bizim su aşamada en önemli isimizi kolaylaştıran husus MASAK raporu. İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin de devam eden liglere zarar vermemesini istiyoruz. Bu sürecin kesinlikle olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz, özellikle sosyal medyayı da bununla ilgili takip ediyoruz. Çünkü bunların amacı tamamen süreci sulandırmak" dedi.

"Bir spor yorumcusu, eşi üzerinden bahis oynuyor"

TFF ile savcılığın yürüttüğü soruşturmanın farklı olduğunu belirten Gürlek, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz" dedi.

Gürlek sözlerine şöyle devam etti:

"Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, spor yorumcuları olabilir. Havuzumuzda şike ve yasa dışı bahisle ilgili kim olursa üzerine düşüyoruz."

Kulüp başkanları, kulüp yöneticilerini de göreceksiniz yüksek ihtimalle, yurt dışında beraber çalıştığımız kuruluşlar var ondan da bekliyoruz. Futbol bir emek oyunu, onlar burada geleceğini, ekmeğini kazanıyor."

Interpol ve UEFA ile iş birliği içerisindeyiz dedik. Türkiye’deki bahsin büyük çoğunluğu yurt dışında legal olmayan sitelerde oluyor. Onlar IP adreslerini alabiliyorlar, yurt dışında kurulan legal siteler de olabiliyor."

Üç tane savcı arkadaşımız sadece bu işe bakıyor, bu sürece biz Başsavcılık olarak önem veriyoruz."

Kimse kendi üzerine bahis oynamıyor, başkası veya birinci derece akrabası üzerinden oynuyor. Mesela bir spor yorumcusu, eşi üzerinden bahis oynuyor ve bunu tespit ettik.

Biz tamamen bahsin üzerine gidiyoruz. Bizim bir havuzumuz var. Suç ile disiplin cezasının ayrımını yapmamız lazım."

"Çok bilinen isimlerin önümüzdeki günlerde gözaltına alındığını görebilirsiniz"

Süreç hakkında bilgi veren Başsavcı Vekili Osman Sağlam da şöyle konuştu:

“Yapı kelimesi yanlış anlaşılıyor. Bu Türkiye'de yapılan ilk bu yöndeki soruşturma.

Çok bilinen isimlerin önümüzdeki günlerde gözaltına alındığını görebilirsiniz.

Mevzuat gereği Tuttur sitesi, verilerini 10 yıl boyunca saklamak zorunda. Bu site yarı faal yarı değil. 6 tane bahis sitesi var. Hepsinden yanıt almayı bekliyoruz.

Umut Eken’in tutuklanmasının nedeni manipülatif paylaşımlarıydı. Bahisle ilgili olması değil aslında.

Özgür Özel’in iddiası üzerine hemen soruşturma açtık. Canlı bahis, kart bahsi tek tek ayrıntılı bir şekilde bakılıyor."

Ne oldu?

Futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma her geçen gün daha da genişliyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçtiğimiz haftalarda 371 hakemin bahis sitelerinde hesabı olduğunu, 152 hakemin ise PFDK’ya sevk edildiğini duyurması kamuoyunda gündem yarattı.

Daha sonra konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, nisan ayından bu yana soruşturma yürütüldüğünü, Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ise ihbar olarak değerlendirileceğini kaydetti.

İlerleyen günlerde Savcılık, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 18 kişinin ifadelerinin alınmak üzere Emniyet’e götürüldüğünü duyurdu.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 6 hakem “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla, spor yazarı Umut Eken ise “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. 11 hakem ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mahkeme, dosyada mevcut delil durumu, MASAK analizleri ve para transferlerinin boyutu dikkate alınarak tutuklama kararı verdiğini aktardı.

Takip eden günlerde TFF, bin 24 futbolcuyu PFDK’ya sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, bahis oynadıkları gerekçesiyle sevki yapılan 282 futbolcudan 281'ine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

Bahis soruşturması genişleyebilir

Yaşanan son gelişmelerin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce başlayan bahis soruşturmasının genişleyebileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "TFF'nin bildirdiği isimlerle sınırlı kalınmamış, sürekli güncellenen geniş bir veri havuzu üzerinden derinlemesine analiz yapılmaktadır. Futbol, hakem ve oyuncuyla sınırlı olmayan büyük bir ekosistemdir. Elde edilecek deliller doğrultusunda soruşturmanın sistemli şekilde genişlemesi mümkündür" denildi.