‘Başsavcı kız arkadaşının eski sevgililerine keyfi soruşturma başlattı' iddiasına HSK'den inceleme

Zonguldak'ta Çaycuma ilçesinin Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz hakkında “Kız arkadaşının eski sevgililerine keyfi soruşturma başlattı' iddiasına HSK tarafından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talimatıyla inceleme başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, Çaycuma ve Zonguldak’ta avukatlık yapan ve Zonguldak Barosuna kayıtlı avukat sevgilisinin eski sevgililerine keyfi soruşturma açtığı iddiasıyla gündeme geldi.

İddialara göre, Başsavcı, avukatın eski sevgililerini araştırmak için adına Instagram hesabı açıldığı ve “kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirildiği” iddiası ile soruşturma açtığı belirtiliyor.

İddiaların odağındaki Başsavcı açıklama yapmadı

İddiaların odağındaki, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Başsavcısı Yavuz Cengiz, sevgilisinin eski sevgilileri hakkında yetki aşımı ile soruşturma başlattığı iddiaları ile ilgili olarak, kendisinin bu konuda bir açıklama yapamayacağını, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı’nın bu konuda yetkili olduğunu belirtti. Bekar olduğunu belirten Başsavcı Yavuz Cengiz, kendisinin bir iftira ve komplo ile karşı karşıya olduğunu söylemekle yetindi.

Zonguldak İl Cumhuriyet Başsavcısı Abdülrahim Alan ise, Çaycuma ilçesinde yaşandığı ileri sürülen soruşturma iddiaları ile ilgili olarak “Şu anda yürüyen bir soruşturma var. Dosya hakkında bir açıklama yapmam doğru olmaz” dedi.

HSK inceleme başlattı

Olayın gündeme gelmesinin ardından Çaycuma C. Başsavcısı Yavuz Cengiz hakkında Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talimatıyla inceleme başlatıldı.