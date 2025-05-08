Başsavcılık açıkladı: Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına neden erişim engeli getirildi?

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı erişime engellendi.

19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından halka sesini duyurmaya çalışıyordu.

İmamoğlu’nun yaklaşık 10 milyon takipçisi olan hesabına ulaşmak isteyen kullanıcılar “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” açıklamasıyla karşılaşıyor.

İmamoğlu, en son X hesabından Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen CHP mitingine çağrı yapmıştı. İmamoğlu’nun hesabından “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” ifadelerine yer verilmişti.

Hesaba neden erişim engeli getirildi?

İmamoğlu'nun hesabının neden kapatıldığı merak edilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararın gerekçesini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hakkından mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütülen ve görevden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine ait fakat kendisinin kullanmadığı (X) sosyal medya hesabından TCK'nın 214. maddesinin ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği, yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına istinaden 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheliye ait hesabın tamamına erişimin engellenmesine dair karar verilmiş ve karar uyarınca erişim engeli bugün itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.”

DMM'den açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de (DMM) konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasına "yapılan paylaşımları kendisinin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi" iddiası gerekçe gösterildi.

Ayrıca İmamoğlu'nun tutukluluğunun sona ermesine kadar tedbiren X hesabının erişime engellenmesi için kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na (BTK) hem de Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne (ESB) gönderilmesinin talep edildiği ifade edildi.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, https://t.co/v5G8f6l0DH linki ile 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma… pic.twitter.com/79k546UIwD — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 8, 2025

Mansur Yavaş'tan destek

İmamoğlu'nun hesabının erişime kapatılması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim hesabını İmamoğlu'na tahsis ettiğini duyurdu.