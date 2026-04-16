Başsavcılık açıkladı: Kahramanmaraş saldırganı katliamı önceden planlamış

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazısı açıklamada soruşturmanın 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütüldüğü belirtilerek, "Soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Failin gerçekleştirdiği eylem neticesinde bir öğretmen ve sekiz öğrenci olmak üzere toplam 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, altısı hayati tehlikesi devam etmek üzere toplam on üç öğrencinin ise yaralandığı, failin ise olay yerinde ölü olarak ele geçirildiği anlaşılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımızın ölü muayene ve otopsi işlemleri tamamlanarak definleri yapılmak üzere ailelerine teslimleri sağlanmıştır" denildi.

Cinayetler ruhsatlı silahlarla işlendi

Ayrıca açıklamada olayda kullanılan silahların failin babası olan polis başmüfettişi Uğur Mersinli adına kayıtlı ruhsatlı silahlar olduğu ifade edilerek, "Olay yerinde fail tarafından kullanılan 5 adet tabancaya el konularak bahse konu silahların kriminal incelemesi yaptırılmıştır. Söz konusu tabancaların, failin babası olan polis başmüfettişi Uğur Mersinli adına ruhsatlı tabancalar olduğunun tespiti üzerine şüpheli Uğur Mersinli gözaltına alınarak ifadesini müteakiben tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh CezaHakimliğine sevk edilmiş ve şüpheli Uğur Mersinli’nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına müteakiben ceza infaz kurumuna teslimi sağlanmıştır" denildi.

Bilgisayarından katliamın belgesi çıktı

Yapılan yazılı açıklamada, Mersinli’ye ait bilgisayarda yapılan incelemede olaya dair belgeye ulaşıldığı açıklanarak, "Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır. Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır.

Olaya ilişkin daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik olarak ta gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Soruşturma çocuklarımızı bazı olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformlarda incelenmek üzere tüm yönleri ile ve derinleştirilerek sürmektedir" denildi.