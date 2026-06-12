Başsavcılık: Beyaz et şirketlerine el konulmadı, denetim yapılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan basın açıklamasında, son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin kamuoyuna yansıyan şikayetler, vatandaşların ihbar ve başvuruları ile temel gıda ürünlerine erişim ve fiyat istikrarına yönelik hassasiyetlerin dikkate alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, beyaz et sektöründeki bazı şirketler ve yetkilileri hakkında "haksız fiyat artışı" iddiaları, sektör içi fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenini etkileyen uygulamalara yönelik soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

"Şirketlere el konulması söz konusu değil"

Açıklamada, soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133. maddesi uyarınca denetim kayyımlığı tedbiri uygulandığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda konuya ilişkin oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından özellikle belirtmek gerekir ki; denetim kayyımlığı tedbiri, şirketlere el konulması veya şirketlerin ticari faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmemektedir. Soruşturma kapsamında söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı bulunmamaktadır."

Denetim kayyımlığı uygulamasının detaylarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, bu kararın mevcut şirket yönetimlerinin yerine geçilmesi anlamını taşımadığı, şirketlerin karar, işlem, ticari faaliyet ve finansal süreçlerinin mahkemece görevlendirilen resmi denetim mekanizmasıyla hukuka uygunluk yönünden izlenmesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, tedbirin amacına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bu tedbirin amacı, üretim ve tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçmek, beyaz et arzının kesintisiz devamını sağlamak ve piyasada vatandaşlarımız aleyhine sonuç doğurabilecek stokçuluk, satıştan kaçınma, suni fiyat artışı veya rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesine katkı sunmaktır. Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının ve temel gıda ürünlerine erişimde kamu yararının korunması amacıyla titizlikle sürdürülmektedir."