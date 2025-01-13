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Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında yurt dışı yasağı konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında yurt dışına kaçma ihtimali üzerine yurt dışı çıkış yasağı kararı aldı.

Haber Merkezi
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Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında yurt dışı yasağı konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; ID İletişim sahibi, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçmişti.

Yurt dışı çıkış yasağı konuldu

Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından soruşturmasını titizlikle yürüten Başsavcılık, MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazarak rapor talep etmişti. Savcılık, soruşturmayla ilgili önemli bir adım daha attı. ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Ne olmuştu?

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatılmıştı.

ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

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