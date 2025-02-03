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Başsavcılık medyaya 'Gezi Parkı' soruşturması başlattı

Menajer Ayşe Barım'la başlayan Gezi Parkı soruşturması medyaya sıçradı. RTÜK'e yazı gönderen savcılık, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olayları sırasında propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini istedi.

Haber Merkezi
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Başsavcılık medyaya 'Gezi Parkı' soruşturması başlattı
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ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu menajer Ayşe Barım ile başlayan Gezi Parkı soruşturmasının kapsamı genişliyor. Ünlülerle başlayan soruşrturma medyaya sıçradı 

Başsavcılık RTÜK'e yazdı gönderdi

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; bu süreçte soruşturma sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yazı gönderdi.

 Medyanın Gezi Parkı olaylarının propagandasını yaptığı iddia ediliyor

Savcılık RTÜK’e yazdığı bu yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı olaylarının propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu belirtti.

Yayınlarının tespit edilerek kayıtların gönderilmesi talep edildi

Bu sebeple o dönem kamuoyunda gezi parkı olaylarını legal gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesini talep etti.

RTÜK’ün hazırlayacağı dosya savcılığa ulaştıktan sonra tespit edilen medya kuruluşlarının sorumluları da savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verebilir.

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