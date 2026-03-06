Başsavcılık'tan 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen kara para aklama soruşturmasında Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto'nun yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı düzenlediği tespitiyle operasyon düzenlendi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada "Sağlanan bu finansal altyapı neticesinde kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı anlaşılmıştır" denildi.

Diğer yandan iGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında hasılat elde edildiği öne sürüldü.

26 milyar TL'lik işlem hacmi

Savcılığın açıklamasında şunlar denildi:

"Elde edilen bu gelirlerin, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlenmiştir. MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26.532.385.074,90 TL (26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL) işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiştir.

20 gözaltı kararı

Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında; İstanbul merkezli olmak üzere Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa illerinde bulunan 20 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edilmiştir.

Hesaplara bloke konuldu

İcra edilen faaliyet neticesinde, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla 11 adet lüks araç, 8 adet konut ve 67 adet tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 adet menkul ve gayrimenkule el konulmuş; 30 şahsa ait 550 adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulanmıştır.

Gözaltına alınan şüpheliler Maslak’ta bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilmiş olup, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir."