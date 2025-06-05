Başsavcılıktan akademisyen Cenk Yiğiter'e saldırı hakkında yeni açıklama

Akademisyen Cenk Yiğiter’in geçen günlerde saldırıya uğraması gündem olurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Başsavcılığın açıklamasında, Yiğiter'in uğramasının "hemen akabinde" kolluğa gerekli talimatların verildiğini, gözaltına alınarak adliyeye getirilen 3 şüpheliden birinin tutuklandığı belirtildi.

Konuya ilişkin asılsız haberler için de harekete geçildiğinin belirtildiği açıklamada, "Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu olaya ilişkin herhangi bir işlem yapmadığı yönünde yapılan asılsız haber ve paylaşımlar hakkında ayrıca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Müsnet suçlardan tutuklama istemi

Yiğiter'in saldırıya uğramasının hemen akabinde başsavcılık tarafından ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatların verildiği bildirilen açıklamada, "Gözaltı işlemi sonrasında şüpheliler İ.Ö, M.K. ve A.K. mevcutlu olarak 23 Mayıs 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilmiş, müsnet suçlardan tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şüpheli İ.Ö, müştekiye karşı işlediği iddia olunan silahla kasten yaralama suçundan tutuklanmış, diğer şüpheliler M.K. ve A.K. hakkında silah ticareti suçundan adli kontrol kararı verilmiştir. Suça sürüklenen çocuk E.Ö. hakkında ise ayrıca soruşturma yapılmaktadır.

Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu olaya ilişkin herhangi bir işlem yapmadığı yönünde yapılan asılsız haber ve paylaşımlar hakkında ayrıca soruşturma başlatılmıştır."