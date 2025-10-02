İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz

Gezi Parkı protestolarında sanatçıları yönlendirdiği öne sürülen menajer Ayşe Barım, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz etti.

171 sayfalık iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 171 sayfalık iddianamede, Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Barım hakkında mahkeme, tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Davada Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu gibi birçok ünlü sanatçının da tanık olarak verdiği ifadeler dosyaya eklenmişti.

248 gündür cezaevinde tutuklu kaldı

248 gündür tutuklu bulunan Barım, dün akşam saatlerinde Silivri Cezaevi’nden avukatlarına haber verilmeden çıkarıldı. Cezaevi dışında tek başına bırakılan Barım, gazetecilerin yardımıyla en yakın akaryakıt istasyonuna götürüldü. Daha sonra yakınları tarafından teslim alındı.